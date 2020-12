Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Diebstahl eines SUV der Marke Hyundai, Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Montag (07.12.2020) ist es in den frühen Morgenstunden im Brombeerweg in Norderstedt zu einem Diebstahl eines Fahrzeugs gekommen.

Unbekannte Täter entwendeten einen Santa Fe zwischen 00:05 Uhr und 07:35 Uhr vor der Wohnanschrift des geschädigten 55jährigen Fahrzeughalters.

Bei dem entwendeten Fahrzeug der Marke Hyundai handelt es sich um einen SUV in der Farbe weiß.

Der Schaden wird auf knapp 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen gesehen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 528 06 -0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell