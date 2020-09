Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Nach Zeugenhinweis: Vier Täter auf einer Baustelle nach versuchtem Buntmetall-Diebstahl festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am Tage des 19.09.2020 (Samstag), gegen 12:50 Uhr, wurden in Kaltenkirchen, im Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Süderstraße vier Männer aus Neumünster zwischen 22 und 46 Jahre alt auf frischer Tat festgenommen. Die Arbeiten auf der Baustelle ruhten dort zu diesem Zeitpunkt.

Aus der Tiefgarage hatten die vier beschuldigten Männer diverse Buntmetalle im Wert von ca. 2.500 Euro entwenden und in einem Transporter abfahren wollen. Bei ihrer Tatbegehung sind sie aber von aufmerksamen Mitarbeitern der dort beschäftigten Baufirma beobachtet und der Polizei gemeldet worden.

Aufgrund vorangegangener Diebstähle hatten sich vier Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens nämlich in der Nähe auf die Lauer gelegt und den Fluchtweg bis zum Eintreffen der Polizei mit einem Fahrzeug versperrt.

Die so gestellten Täter konnten wenig später von einer Streife zur Wache verbracht und nach einer ersten Befragung auch wieder entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell