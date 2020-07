Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Polizei war schnell zur Stelle und konnte das Diebesgut sichern und einen Täter festnehmen

Bad Segeberg (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am 17.07.2020, gegen 00:20 Uhr, zwei Männer, die sich in der Kieler Straße (Quickborn) an einem Handwerkerfahrzeug zu schaffen machten und offensichtlich Werkzeuge stehlen würden.

Die kurze Zeit später eintreffende Streifenbesatzung konnte zwei Täter in einem Ford Focus davonfahren sehen und die Verfolgung aufnehmen. Die Fahrt endete in einer Sackgasse, ein Täter konnte festgenommen werden, im sichergestellten Fluchtfahrzeug wurde das Diebesgut (Kleinmaschinen und Werkzeuge) aufgefunden.

Der 41jährige Mann aus dem Baltikum wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Der zweite Täter konnte noch nicht gefasst werden.

