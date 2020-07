Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Dieb nutzt wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit und entwendet Handtasche aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Europaallee (Norderstedt) ist es in der Hektik des Marktendes am Freitag, 17.07.2020, gegen 19:00 Uhr, zu einem Handtaschendiebstahl gekommen.

Eine Markthändlerin hatte ihren Verkaufsanhänger an ihren Mercedes Vito angekoppelt und ihr Fahrzeug noch einmal kurz verlassen, um die Funktion der Beleuchtungseinrichtungen zu kontrollieren. Diesen kurzen Moment der Abwesenheit vom Führerhaus nutzte ein unbekannter Täter, um über die Beifahrertür eine Handtasche vom Vordersitz zu entwenden. In der Handtasche befanden sich persönliche Papiere, ein Mobiltelefon und Bargeld der Geschädigten. Der Mercedes-Vito stand zur Tatzeit mit bereits laufendem Motor unmittelbar am Eingang zur Europaallee Passage (Karstadt).

Bei der Polizei häufen sich Anzeigen mit solchen Tatabläufen. Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurück, auch wenn sie ihr Auto nur kurz verlassen wollen. Täter kennen die Verstecke in den Fahrzeugen.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen auf dem Garstedter Wochenmarkt der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-528060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 04551-884-0

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell