Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Autohaus

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Straße An der Mühlenau zu einem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (15.06.2020) gewaltsam in ein Autohaus mit Werkstatt ein.

Anhand der Spurenlage versuchten die Einbrecher vergeblich, einen Tresor mittels Trennschleifer zu öffnen.

Im Anschluss scheiterte auch der Versuch den Tresor mit einem Kundenfahrzeug und einer Kette von der Wand zu reißen.

Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der entstandene Sachschaden bei mindestens 5.000 Euro liegen.

Die Ermittler suchen neben den Tätern auch Zeugen, die im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 04101 2020 entgegen.

