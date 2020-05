Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbruch in Möbelgeschäft

Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, dem 11. Mai 2020, ist es in Halstenbek zum Einbruch in ein Möbelgeschäft gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 0:44 Uhr wurde der Polizei eine Alarmauslösung des Geschäfts an der Gärtnerstraße mitgeteilt. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Tatort. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell