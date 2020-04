Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Diebstahl von Uhren - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (08. April 2020) kam es in Norderstedt zu einem Diebstahl von Uhren aus einer außenliegenden Vitrine eines Juweliers im Herold-Center.

Der Täter öffnete gewaltsam die Verriegelung einer Auslage und entwendete nach derzeitigem Erkenntnisstand mehrere Uhren. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Laut Zeugenaussagen dürfte sich die Tat im Zeitraum von 17:45 Uhr - 18:00 Uhr ereignet haben.

Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf und suchten nach Spuren. Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Tatortes gesehen haben. Hinweise sind an die Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 52806-0 zu richten.

