Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Einbrecher scheitern an Tür

Altena (ots)

In der heutigen Nacht, gegen 02:30 Uhr, versuchten augenscheinlich drei Personen in eine Fleischerei an der Gustav-Selve-Straße einzubrechen. Ein Zeuge sah drei Personen mit LED Taschenlampen, die sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Geschäft. Es entstand Sachschaden.

Täterbeschreibung: 3 männliche Täter, LED Taschenlampe, eine Person korpulent, die anderen beiden Personen mit Kapuzenpullis bekleidet, einer dieser beiden "mit Kapuze" "sehr groß", über ca. 1,80 m groß.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Brachtenbecke nimmt die Polizei in Altena entgegen.

