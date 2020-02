Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Lütjenmoor - Polizei sucht Zeugen nach Raub

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 12. Februar 2020, ist es auf dem sogenannten Jumbopfad in Norderstedt, parallel zur Straße Lütjenmoor, zu einer Raubstraftat zum Nachteil einer Seniorin gekommen.

Die 83-jährige Norderstedterin war gegen 18:20 Uhr auf dem Heimweg vom Herold Center, als sie auf dem Fußweg rückwärtig der Straße Lütjenmoor möglicherweise zu Fall gebracht wurde. Hierbei zog sie sich Verletzungen Kopf und Händen zu. Aufmerksame Anwohner bemerkten die hilflose Dame und eilten herbei. In deren Anwesenheit erlangte die Seniorin das Bewusstsein zurück und musste feststellen, dass ihre rosa Handtasche mitsamt Handy entwendet worden war.

Das Mobiltelefon konnte später in einem Gebüsch am Tulpenstieg zerstört wieder aufgefunden werden, so dass davon auszugehen ist, dass der Täter sich auf diesem Wege vom Tatort entfernt hat.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder im Bereich Lütjenmoor/Tulpenstieg auffällige Feststellungen machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter 040-528060 entgegen.

