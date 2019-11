Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Unbekannte schlagen mit Metallstange auf Mann ein

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 24. November 2019, wurde ein Mann in Uetersen von bislang unbekannten Tätern mit einer Metallstange geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20 Uhr bemerkte eine Passantin in der Bahnstraße einen 46-Jährigen Mann, der blutende Wunden aufwies. Sie alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Polizeibeamte befragten den 46-Jährigen. Er gab an, dass er sich im Bereich Bahnstraße / Sandweg aufgehalten habe. Plötzlich seien zwei Personen auf ihn zugekommen. Eine Person habe ihn niedergeschlagen, die andere Person habe ihm daraufhin mit einem metallernen Rohr auf seine Schulter geschlagen. Anschließend hätten sich die Personen in unbekannte Richtung entfernt. Der 46-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Uetersen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter wird mit zirka 50 Jahren, 180 cm groß, kräftige Statur und südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Der andere Täter soll etwa 18 Jahre alt gewesen sein, zirka 175 cm groß, schlanke Statur, ebenfalls südeuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04122-70530 entgegen.

