Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

LfBK RLP: Landesweiter Warntag erfolgreich verlaufen/ Warnsysteme haben planmäßig funktioniert

Koblenz (ots)

Der heutige landesweite Warntag ist erfolgreich verlaufen. Die vorgesehenen Warnmittel und Warnsysteme wurden planmäßig ausgelöst. Damit konnten die technischen Abläufe sowie die Warnprozesse im Land und den teilnehmenden Kommunen wie vorgesehen erprobt werden. Ziel des landesweiten Warntages ist es, die Warninfrastruktur in Rheinland-Pfalz regelmäßig zu testen, Abläufe zu überprüfen und die Bevölkerung mit den verschiedenen Warnmitteln vertraut zu machen. Nach dem heutigen Stand haben die Auslösungen ordnungsgemäß funktioniert.

Der Warntag dient dazu, die Systeme zur Warnung der Bevölkerung unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben und mögliche Optimierungsbedarfe frühzeitig zu erkennen. Solche regelmäßigen Tests sind ein wichtiger Beitrag, um die Warnung der Bevölkerung verlässlich, schnell und zielgerichtet sicherzustellen. Die im Rahmen des Warntages gewonnenen Erkenntnisse werden nun ausgewertet und mit den betroffenen Kommunen detailliert analysiert. Die Rückmeldungen aus den beteiligten Stellen fließen in die weitere Fortentwicklung der Warnabläufe ein.

Der landesweite Warntag ist damit ein wichtiger Baustein für einen leistungsfähigen Bevölkerungsschutz und für die weitere Sensibilisierung der Bevölkerung im Umgang mit Warnmeldungen.

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit unter https://bks-portal.rlp.de/buergerformular-landesweiter-warntag-2026 Rückmeldungen zum Warntag zu geben.

Original-Content von: Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz, übermittelt durch news aktuell