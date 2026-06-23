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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 22. Juni 2026, gegen 14.50 Uhr, sollte ein Fahrer eines PKW auf der Autobahn 8 einer Kontrolle unterzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann zwischen den Anschlussstellen Einöd und Zweibrücken. Nachdem er alle Anhaltesignale der Polizei ignorierte, fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Zweibrücken von der A 8 ab. Nach circa drei Kilometern stellte der Fahrer seinen VW Bora auf einem Feldweg ab und trat die weitere Flucht zu Fuß an. In der Ixheimer Straße konnte die Person schließlich eingeholt und festgenommen werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand durch das Verhalten des Fahrers gefährdet. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehören zudem nicht zu dem von ihm geführten PKW. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden gegen ihn mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-11899 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere könnte ein Fahrradfahrer im Bereich des Feldweges das Geschehen wahrgenommen haben. /zvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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