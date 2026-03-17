PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verstöße gegen das Messerverbot im ÖPNV und das Cannabisgesetz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag wurden im Rahmen einer Kontrolle am Bahnhof drei Verstöße gegen das Messerverbot im ÖPNV und zwei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz festgestellt.

Bei den durchgeführten Personenkontrollen wurde festgestellt, dass ein 55-jähriger Mann ein Taschenmesser mitführte. Bei einem 24-jährigen Mann wurden gleich zwei sogenannte Einhandmesser aufgefunden. Das verbotswidrige Mitführen im ÖPNV stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Die Messer wurden sichergestellt.

Eine 24-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis führte ebenfalls ein Taschenmesser mit und rauchte einen Joint, obwohl Kinder in unmittelbarer Umgebung standen. Das stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) dar. Da sie das Cannabis zudem von einem Freund bekommen hatte, steht auch der Verdacht einer Straftat nach dem KCanG im Raum. Das Taschenmesser und der Joint wurden sichergestellt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 14:30

    POL-PIROK: Zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss am Sonntag

    Rockenhausen/Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Sonntag hat die Polizei in Rockenhausen gleich zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss zur Anzeige gebracht. Gegen 13 Uhr wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 14:52

    POL-PIROK: Parteipolitische Veranstaltung verläuft störungsfrei

    Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots) - Eine parteipolitische Veranstaltung in der Gemeindehalle in Börrstadt ist am Samstag ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Auftrag der Polizeiinspektion Rockenhausen war es, die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen. Während der An- und Abreise der Veranstaltungsteilnehmenden und ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:09

    POL-PIROK: Diebstahl von Grabschmuck und Störung der Totenruhe - Zeugenhinweise erbeten

    Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten auf einem Grab des Friedhofs in Unkenbach eine Vase aus Bronze. Beim Entfernen des Grabschmucks wurde auch die Grabplatte leicht beschädigt. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden sein. Die Tat hat sich zwischen dem 09. März 2026, nachmittags und dem 12. März 2026 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren