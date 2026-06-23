Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Gemeldeter Gebäudebrand - Mutter mit Säugling aus Wohnung gerettet

Leichlingen (ots)

Glück im Unglück für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Wallgraben. Aufmerksame Passanten bemerkten, am heutigen Dienstag, gegen 10:30 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. OG.

Da nicht bekannte war, ob und wie viele Personen sich im Gebäude befanden, alarmierte die Kreisleitstelle mit dem Alarmstichwort "Feuer Gebäude, Menschenleben in Gefahr" neben dem Löschzug Stadtmitte ebenfalls die Löschzüge Oberschmitte, Metzholz und Witzhelden, so wie den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse Am Wallgraben.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte die gemeldete Lage bestätigt werden. Gerade noch rechtzeitig konnte sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung verschaffen und Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr rettete eine Mutter mit ihrem wenige Monate alten Säugling aus der Wohnung. Die Wohnung war bereits leicht verraucht. Auslöser war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Löschzüge 2, 3 & 4 konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen.

Durch die Feuerwehr wurde das Brandgut ins Freie verbracht und die Wohnung anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Mutter und der Säugling blieben unverletzt. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet.

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