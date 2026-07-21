Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kleiner Waldbrand am Montagabend schnell unter Kontrolle

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Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Montagabend um 18:27 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Kleiner Brand im Wald" alarmiert. Mehrere Einsatzkräfte rückten daraufhin zur gemeldeten Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern der Waldboden sowie die darauf befindliche Bodenvegetation. Aufgrund der trockenen Witterung bestand die Gefahr, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Die Einsatzkräfte leiteten daher umgehend die Brandbekämpfung ein.

Zunächst wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Wasserversorgung aufgebaut. Das Feuer wurde anschließend mit zwei D-Strahlrohren gezielt bekämpft. Um die Schlauchleitung im unwegsamen Waldgelände schnell und materialschonend verlegen zu können, kam ein spezieller Waldbrandkorb zum Einsatz. Diese sind so konzipiert, dass sie kleinere Schläuche beinhalten und somit besser gezogen werden können.

Nachdem die sichtbaren Flammen gelöscht waren, führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Hierbei wurde der betroffene Waldboden sorgfältig kontrolliert und abgelöscht, um auch versteckte Glutnester auszuschließen. Abschließend wurde der gesamte betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Erst nachdem keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt werden konnten, war der Einsatz beendet.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer auf die betroffene Fläche begrenzt werden.

Pressesprecher Jannik Stiller appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürgerinnen und Bürger: "Gerade in den Sommermonaten unterschätzen viele Menschen, wie schnell sich ein Feuer im Wald ausbreiten kann. Die derzeit trockenen Gräser und die Bodenvegetation bieten einem Brand ideale Bedingungen. Bereits ein kleiner Entstehungsbrand kann sich innerhalb kürzester Zeit zu einem größeren Flächenbrand entwickeln. Deshalb bitten wir alle Waldbesucher um besondere Vorsicht. Verzichten Sie auf offenes Feuer, werfen Sie keine Zigaretten in die Natur und melden Sie Rauch oder Feuer umgehend über den Notruf 112. Mit einem verantwortungsvollen Verhalten kann jeder dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern."

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