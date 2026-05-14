Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg: 13-Jährige Neele Maier aus Marburg vermisst

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Gießen (ots)

Seit Mittwoch, 13. Mai 2026 gg. 20.45 Uhr wird die 13-Jährige Neele Maier aus ihrer Wohngruppe in Marburg vermisst. N. Maier ist ca. 155cm groß, kräftig, hat braune, lange Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist sie einer schwarzen Jacke und dunklen Leggings. Näheres zur Bekleidung ist leider nicht bekannt. Wer hat Neele Maier gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Pst. Marburg unter der Tel.: 06421-4060 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

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