PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 22-Jähriger aus Karben vermisst

POL-GI: Wetteraukreis: 22-Jähriger aus Karben vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Karben: Seit Samstag, 18. Oktober 2025, wurde der 22-jährige Kevin Knaus vermisst. Der Vermisste ist 170-175 cm groß, sehr schlank, mitteleuropäischer Phänotyp, und trägt die blonden Haare kurz. Bekleidet ist er mutmaßlich mit einer schwarzen Daunenjacke, einem blauen Pullover, einer Jeans und weißen Turnschuhen. Wer hat den Vermissten seit Samstag, 18. Oktober 2025 gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 22-Jährigen machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel: 06101-54600) oder jede andere Polizeidienststelle.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 13:28

    POL-GI: Landkreis Gießen: 65-Jähriger aus Pohlheim zurück

    Gießen (ots) - Pohlheim: Der Vermisste 65-Jährige aus Pohlheim ist unversehrt nach Hause zurückgekehrt, Meldung vom 19. Oktober 2025, 11.40 Uhr. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten sowie das Lichtbild zu löschen. L Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren