POL-GI: Wetteraukreis: 22-Jähriger aus Karben vermisst

Karben: Seit Samstag, 18. Oktober 2025, wurde der 22-jährige Kevin Knaus vermisst. Der Vermisste ist 170-175 cm groß, sehr schlank, mitteleuropäischer Phänotyp, und trägt die blonden Haare kurz. Bekleidet ist er mutmaßlich mit einer schwarzen Daunenjacke, einem blauen Pullover, einer Jeans und weißen Turnschuhen. Wer hat den Vermissten seit Samstag, 18. Oktober 2025 gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des 22-Jährigen machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel: 06101-54600) oder jede andere Polizeidienststelle.

