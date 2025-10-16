Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: 22-jähriger Kevin K. aus Karben vermisst

Gießen (ots)

Seit Mittwoch, 15.10.2025 gg. 23.40 Uhr wird der 22-jährige Kevin K. aus Karben von seiner Wohnadresse vermisst. Kevin K. ist ca. 175 cm groß und schlank, hat mittellange blonde Haare und ist zeitweise Brillenträger. Zur aktuellen Bekleidung können leider keine Angaben gemacht werden. Wer hat Kevin K. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen ? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel unter der Tel.: 06101/54600 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

