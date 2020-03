Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall in Marburg

Gießen (ots)

Am Samstag, 29.02.2020, gegen 17:49 Uhr befuhr ein 57jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B3 in südliche Richtung. Kurz hinter der Auffahrt Marburg Afföllerstraße geriet er aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern, stieß im Anschluss gegen die Schutzplanke und gegen einen, in gleicher Richtung fahrenden, Pkw. Anschließend prallte er gegen ein Geländer. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern noch an. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 7.000.-EUR

