Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Auf Lenkräder abgesehen... Drei vollendete Autoaufbrüche, im vierten Fall wurden Täter offenbar gestört - Polizei bittet um Hinweise

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Lenkräder dreier Autos, die in der Massengasse sowie in der Grünewaldstraße geparkt waren, bauten in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter aus und entwendeten diese. Durch Einschlagen von Scheiben gelangten sie in die Innenräume und ließen die Lenkräder mit Bedienungseinrichtungen im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen.

Auch im vierten Fall, ebenfalls in der Grünewaldstraße, schlugen die Täter eine Scheibe ein, machten sich im Innenraum bereits zu schaffen, als sie vermutlich gestört wurden und schließlich flüchteten.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind momentan noch nicht möglich. Zeugen und/oder Anwohner, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell