Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Verdächtige Personen mit Waffen in Stadtallendorf

Gießen (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, gegen 19:20 Uhr wurden durch mehrere Anrufer zwei Personen mit Gewehren in Stadtallendorf gemeldet. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen nach dort entsandt. Eine Person konnte vorläufig festgenommen werden, die weitere Person ist noch unbekannten Aufenthaltes. Bei den Waffen handelt es sich um sog. Softair-Waffen, welche lediglich Farbkugeln verschießen. Die beiden Personen wollten Farbkugeln im Wald verschießen und wurden auf dem Weg in den Wald durch aufmerksame Bürger beobachtet. Eine Gefährdung der Öffentlichkeit war nicht gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Führungs- und Lagedienst

Ferniestraße 8

35394 Gießen



Telefon: 0641/7006-3381



E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell