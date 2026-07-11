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FW VG Westerburg: Wassereinbruch im Keller des Westerwaldbades - Badebetrieb muss vorerst eingestellt werden

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Westerburg (ots)

Am Samstagmorgen, dem 11.07.2026 um 08:12 Uhr wurde die Feuerwehr Westerburg zu einem gemeldeten Wassereintritt im Keller des Westerwaldbades in Westerburg alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen vollgelaufenen Technikkeller vor. Aus Sicherheitsgründen schalteten die Einsatzkräfte zunächst die Stromversorgung des betroffenen Bereiches ab.

Im Anschluss konnten die Kräfte mit mehreren Tauchpumpen das knapp zwei Meter hochstehende Wasser aus dem Technikbereich abpumpen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich Chlor im Wasser befand, wurden die Abwasserwerke der Verbandsgemeinde Westerburg hinzugerufen.

Verbandsgemeindebürgermeister Markus Hof verschaffte sich zusammen mit dem Betreiber des Bades ein Bild der Lage vor Ort und dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles und professionelles Handeln. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass das Westerwaldbad für den Rest des Jahres geschlossen bleiben wird. Eine abschließende Entscheidung kann jedoch erst nach Abschluss der laufenden Untersuchungen sowie einer umfassenden Bewertung des Schadens getroffen werden.

Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 11:30 Uhr beendet.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, Wehrleitung VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Abwasserwerke VG Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

13

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