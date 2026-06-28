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FW VG Westerburg: Aufmerksame Spaziergängerin meldet Rauchentwicklung im Wald - Feuerwehr verhindert großen Waldbrand

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Stockum-Püschen (ots)

Am Sonntagmorgen, den 28.06.2026 um 07:23 Uhr wurden die Feuerwehren aus Stockum-Püschen und Langenhahn zu einer gemeldeten Brandnachschau in einem Waldstück nach Stockum-Püschen alarmiert. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Schwelbrand handelte, der mehrere Quadratmeter Waldboden erfasst hatte. Durch die Feuerwehr Stockum-Püschen wurde unverzüglich eine Wasserversorgung von einem Hydranten errichtet, die dann vom Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Feuerwehr Langenhahn weiter zur Einsatzstelle in den Wald fortgeführt wurde. Hierfür mussten rund 400 Meter Schläuche verlegt werden. Mit Hilfe der vom Tanklöschfahrzeug-Waldbrand der Feuerwehr Langenhahn mitgeführten Armaturen zur Waldbrandbekämpfung, wurde der betroffene Bereich auseinandergezogen und mit mehreren Strahlrohren abgelöscht. Um eine bessere Eindringtiefe in den Waldboden zu erzielen, wurde ein Schaum-Wasser Gemisch eingesetzt. Rund 4000 Liter Löschwasser waren nötig, um schlussendlich die Brandstelle abzulöschen. Während der Löscharbeiten und im Anschluss wurde die Einsatzstelle immer wieder mit einer Wärmebildkamera auf noch vorhandene Glutnester kontrolliert. Der Einsatz war für die Feuerwehren gegen 10:00 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Stockum-Püschen, LZ Langenhahn, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Polizei Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

21

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