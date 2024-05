Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Starkregenereignis über dem Stadtgebiet Nürnberg sorgt für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr und des THW -überörtliche Hilfe aus der Stadt Fürth und dem Landkreis Nürnberger Land wurde angefordert-

Nürnberg (ots)

Ein Starkregenereignis verbunden mit starken Gewittern sorgt seit dem frühen Abend im Stadtgebiet Nürnberg für zahlreiche Einsätze der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren. Der Schwerpunkt liegt im östlichen Stadtgebiet. Zeitweise waren sämtliche verfügbare Einsatzkräfte im Einsatz. Es wurden zahlreiche Keller, Tiefgaragen und Straßenunterführungen überschwemmt. Parallel dazu galt es diverse Alarme von Brandmeldeanlagen abzuarbeiten. Seit ca. 19:00 Uhr wurden 150 Einsätze bewältigt, weitere ca. 140 Einsätze sind noch abzuarbeiten. Um die Kräfte der Feuerwehr Nürnberg zu unterstützen, wurde überörtliche Unterstützung aus der Stadt Fürth sowie aus dem Landkreis Nürnberger Land angefordert. Diese Feuerwehren werden zusammen mit den Nürnberger Kolleginnen und Kollegen die Einsatzstellen sukzessive abarbeiten.

Aktuell sind immer noch diverse Straßenunterführungen nicht passierbar! Dramatischere Situationen gab es in einer Straßenunterführung in der Zerzabelshofstraße, hier mussten die Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr 2 Personen vom Dach ihres steckengebliebenen PKWs retten. Sie blieben zum Glück unverletzt. Ein weiterer herausfordernder Einsatz läuft zur Zeit im Bereich der Technischen Hochschule Simon Ohm, hier ist eine große Tiefgarage über zwei Geschosse bis zum Erdgeschoss überflutet. Die Feuerwehr wird an dieser Einsatzstelle vom Technischen Hilfswerk (THW) Nürnberg mit leistungsstarken Pumpen unterstützt. Insgesamt sind keine verletzten Personen bekannt, auch zu Schachschäden können keine Angaben gemacht werden. Die Integrierte Leitstelle wurde personell aufgestockt, um das Notrufaufkommen zu bewältigen!

Der Regen lässt aktuell nach, so dass mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist.

