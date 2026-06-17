Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Weltkriegsbombe in Mainz-Hartenberg-Münchfeld erfolgreich entschärft

Mainz (ots)

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe im Bereich der Fritz-Bockius-Straße in Mainz-Hartenberg-Münchfeld war erfolgreich. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz konnte die 250 Kilogramm schwere amerikanische Weltkriegsbombe entschärfen.

Die Absperrmaßnahmen werden nun schrittweise zurückgenommen. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger können in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die Verkehrsmaßnahmen im Umfeld des Evakuierungsbereichs werden nach und nach aufgehoben.

Wie berichtet, wurden im Rahmen von Bauarbeiten im Park an der Fritz-Bockius-Straße am Dienstagmittag Überreste einer 250 Kilogramm schweren amerikanischen Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hatte nach der Sichtung entschieden, dass der Blindgänger entschärft werden muss.

Für die Entschärfung war eine Evakuierung im Umkreis von etwa 250 Metern um den Fundort erforderlich. Betroffen waren rund 1.900 Menschen, sowie das Taubertsbergbad. Die Evakuierung verlief planmäßig und ohne größere Probleme. Der Evakuierungsbereich wurde vollständig geräumt und kontrolliert, sodass der Kampfmittelräumdienst wie vorgesehen mit der Entschärfung beginnen konnte.

Ein besonderer Dank gilt den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern: Die Bevölkerung hat sehr besonnen und vorbildlich mitgewirkt und damit wesentlich zum reibungslosen Ablauf der Maßnahmen beigetragen.

Die Maßnahmen wurden rückwärtig im Führungsstab der Feuerwehr Mainz koordiniert. Insgesamt waren rund 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei, Ordnungsbehörde und Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Die Stadt Mainz und die Feuerwehr Mainz danken allen beteiligten Einsatzkräften, Behörden, Ämtern und Organisationen für die gute und zielgerichtete Zusammenarbeit.

Für Presseanfragen ist die Pressestelle der Feuerwehr Mainz unter der Telefonnummer 06131 12 4650 erreichbar.

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