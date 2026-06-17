Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Bombenfund in Mainz-Hartenberg-Münchfeld: Evakuierung abgeschlossen - Entschärfung beginnt

Mainz (ots)

Im Rahmen von Bauarbeiten im Park an der Fritz-Bockius-Straße in Mainz-Hartenberg-Münchfeld wurden am Dienstagmittag Überreste einer 250 Kilogramm schweren amerikanischen Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hatte nach der Sichtung entschieden, dass der Blindgänger entschärft werden muss.

Für die Entschärfung ist eine Evakuierung im Umkreis von etwa 250 Metern um den Fundort erforderlich. Betroffen sind rund 1.900 Menschen sowie das Taubertsbergbad.

Die Evakuierung des festgelegten Bereichs ist inzwischen abgeschlossen. Der Evakuierungsbereich wurde vollständig geräumt und kontrolliert. Die Maßnahmen sind planmäßig und ohne größere Probleme verlaufen. Ein besonderer Dank gilt der Bevölkerung, diese hat sehr besonnen und vorbildlich mitgewirkt und damit wesentlich zum reibungslosen Ablauf der Evakuierung beigetragen.

Der Kampfmittelräumdienst kann nun wie geplant mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Der Sperrbereich bleibt weiterhin bestehen. Die Dauer der Entschärfung kann nicht genau abgeschätzt werden.

Es wird informiert, sobald die Bombe erfolgreich entschärft wurde und der Sperrbereich wieder aufgehoben werden kann. Bitte meiden Sie den Bereich bis dahin und umfahren Sie ihn großräumig.

Die Maßnahmen werden rückwärtig im Führungsstab der Feuerwehr koordiniert. Insgesamt sind rund 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei, Ordnungsbehörde und Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Für Presseanfragen ist die Pressestelle der Feuerwehr Mainz unter der Telefonnummer 06131 12 4650 erreichbar. Eine Pressestelle vor Ort ist eingerichtet.

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