Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Nächtlicher Brand eines Jahrmarktstandes in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 17.06.2026, wurde die Feuerwehr Mainz gegen 01:30 Uhr zu einem Brand am Fischtorplatz in der Mainzer Altstadt alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus einem geschlossenen Jahrmarktstand erkennbar. Auch die umliegenden Straßenbereiche waren durch den Rauch betroffen.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Durch das schnelle Eingreifen wurde eine Ausbreitung auf angrenzende Stände verhindert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kontrollierten die Einsatzkräfte vorsorglich umliegende Gebäude auf einen möglichen Raucheintrag. Dabei konzentrierten sich die Maßnahmen insbesondere auf Bereiche mit geöffneten oder gekippten Fenstern. Ein Raucheintrag in die kontrollierten Gebäude konnte nicht festgestellt werden. In einzelnen Bereichen kam es jedoch zu einer deutlichen Geruchsbelästigung.

Während des gesamten Einsatzes wurden keine Personen verletzt.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Stadt, sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

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