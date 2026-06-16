Feuerwehr Mainz

FW Mainz: 1. Folgemeldung: Bombenfund in Mainz Hartenberg-Münchfeld (Fritz-Bockius-Straße) - Evakuierung am Mittwoch

Mainz (ots)

Nach dem Fund eines 250 kg schweren Weltkriegsbombe am Ende der Fritz-Bockius-Straße hat der Führungsstab der Feuerwehr Mainz um 15:30 Uhr die Arbeit aufgenommen und sich mit zahlreichen weiteren beteiligten Ämtern und Organisationen abgestimmt. Für die Evakuierung wurden im Evakuierungsbereich bis zum Abend Lautsprecherdurchsagen durchgeführt, Wurfzettel verteilt, über Warn-Apps Hinweise gesendet, auf sozialen Medien mehrsprachig informiert sowie auf www.mainz.de eine Sonderseite geschaltet.

Bis Mittwochmorgen um 8 Uhr muss der Bereich von etwa 250 Metern um die Fundstelle evakuiert sein. Wie lange die Entschärfung dauert, kann aufgrund des Zustandes der Bombe noch nicht abgesehen werden.

Für Kontrolle, Betreuung und Evakuierung werden am Mittwoch rund 280 Kräfte von Brand- und Katastrophenschutz im Einsatz sein. Zusätzlich werden zahlreiche Kräfte der Stadt und der Polizei den Einsatz unterstützen.

Hinweis an die Medien:

Es wird ab 7:30 Uhr eine mobile Pressestelle neben der Einfahrt zum King-Park-Center eingerichtet (Beginn der Fritz-Bockius-Straße). Dort gibt es fortlaufende aktuelle Informationen zur Lage, O-Töne und die Möglichkeit, die Kontrolle des Sperrbereichs zu begleiten. Außerdem können Sie von dort nach der Entschärfung direkt zur entschärften Bombe und den Kräften des Kampfmittelräumdienstes. Wir bitten um Anmeldung unter 06131-124650 .

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