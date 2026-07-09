Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz
Augsburg (ots)
Innenstadt - In der Zeit von Sonntag (05.07.2026), 20:00 Uhr bis Mittwoch (08.07.2026), 13:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Hans-König-Straße. Der graue Opel parkte am Fahrbahnrand. Hierbei zerkratzten der oder die unbekannten Täter die Beifahrertür. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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