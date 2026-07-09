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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Straßenverkehrsgefährdung

Augsburg (ots)

Innenstand - Am Donnerstag (09.07.2026), gegen 03:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ulmer Straße. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Ulmerstraße in östliche Richtung. Hierbei touchierte er mit seinem Pkw zwei weitere Autos, welche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 42-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen und beschlagnahmten den Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und nach der Straßenverkehrsordnung. Der 42-Jährige besitzt die schwedische Staatsangehörigkeit.

Kleinaitingen, B17, FR Süden - Am Mittwoch (08.07.2026), gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Oberottmarshausen und Kleinaitingen. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der B17 auf dem linken Fahrstreifen. Vor dem 50-Jährigen fuhr ein 24-Jähriger ebenfalls mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen. Der 50-Jährige unterschätzte den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug des 24-Jährigen. Trotz eines Ausweichversuchs, touchierte der 50-Jährige mit seinem Pkw die Mittelleitplanke, kollidierte in der Folge mit dem Auto des 24-Jährigen und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme für etwa 1 ¼ Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 50-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 50-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 24-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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