Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Unfall
Augsburg (ots)
Kissing - Am Freitag (26.06.206) kam es zu einem tödlichen Unfall am Lechufer Höhe Auensee. Gegen 15.45 Uhr kletterte ein 54-Jähriger auf den Steinen am Lechufer umher, rutsche ab und fiel in diesen. Weiter anwesende Personen konnten den 54-Jährigen erst nach geraumer Zeit aus dem Wasser befreien. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 54-Jährige im Nachgang im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 54-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
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