Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr und Verstößen gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Wie bereits lokal berichtet.

Holzheim - Am Samstag (27.06.2026) wurde ein Rollerfahrer alkoholisiert, ohne gültige Fahrerlaubnis und mit mehreren Waffen festgestellt Gegen 18.00 Uhr wurde den Beamten zunächst ein Verkehrsunfall in der Römerstraße mitgeteilt. Vor Ort wurde ein 68-Jähriger angetroffen, welcher auf Grund Alkoholisierung beim Abstellen des Kraftrads hinfiel. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Im Zuge der weiteren Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Roller war sowie mehrere verbotene Kampfmesser und eine veränderte Schreckschusswaffe mit diverser Munition mit sich führte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Waffen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Waffen wurden sichergestellt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 68-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Verstößen gegen das Waffengesetz. Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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