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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei unterstützt bei Evakuierungsmaßnahmen nach überhitztem Gastank

Augsburg (ots)

Wie bereits lokal berichtet.

Königsbrunn - Am Samstag (27.06.2026) kam es vermutlich aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung zur Überhitzung eines oberirdischen Gastanks auf einem Firmengelände in der Boschstraße. Gegen 14.30 Uhr wurde an dem Behälter ein Gasaustritt festgestellt. Grund hierfür war, dass sich der Tank auf über 60 Grad aufgeheizt hatte und damit den Grenzwert deutlich überschritten hatte. Die hinzugerufene Feuerwehr kühlte den Tank und evakuierte circa 70 Personen aus dem Gefahrenbereich. Im Nachgang wurde das Gas durch deine Fachfirma kontrolliert abgelassen. Die Maßnahmen dauerten bis circa 18.30 Uhr an. Die Anwohner konnten danach in ihre Häuser zurückkehren. Die PI Bobingen bedankt sich ausdrücklich bei der Feuerwehr für die Versorgung der eingesetzten Streifen. Die Beamten, die an der Absperrung eingesetzt waren, wurden zudem durch aufmerksame Anwohner mit Getränken versorgt. Eine nach Aussage der Kräfte vor Ort rührende Geste der ebenfalls unser Dank gilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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