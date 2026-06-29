Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

B17 FR Norden / AS Messe - Am Sonntag (28.06.2026) fuhr ein 47-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Auto auf der B17. Gegen 00.30 Uhr fiel Beamten der Verkehrspolizei der Mann auf Grund seiner unsicheren Fahrweise auf. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei der 47-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol. Der 47-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

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