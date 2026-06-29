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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (26.06.2026) gegen 20.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike samt Schloss in der Felsensteinstraße. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein auffälliges Fahrrad der Marke KTM in der Farbe schwarz/orange. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Kriegshaber - Am Sonntag (28.06.2026), im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 12.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike in der Landvogtstraße. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein auffälliges E-Mountainbike der Marke Cube in der Farbe gold/grün. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Stadtbergen - Im Zeitraum von Donnerstag (25.06.2026), 18.15 Uhr, bis Samstag (27.06.2026), 09.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Akku eines E-Bikes in der Straße Kirchweg. Das E-Bike war in einer Tiefgarage abgestellt. Der oder die Täter entfernten den Akku und beschädigte dabei die Akkuhalterung. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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