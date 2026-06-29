Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (28.06.2026) schlugen mehrere bislang unbekannte Täter einen 33-Jährigen in der Straße Afrawald. Gegen 05.30 Uhr geriet der 33-Jährige mit einer vierköpfigen Personengruppe in einen Streit. Im Anschluss schlugen mehrere unbekannte Täter auf den 33-Jährigen ein und entfernten sich im Nachgang unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.

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