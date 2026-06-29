Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (28.06.2026) brach ein 28-Jähriger auf ein Festgelände am Helmut-Haller-Platz ein und entwendete mehrere Getränke. Gegen 03.30 Uhr konnte der 28-Jährige bei dem Einbruch durch einen Passanten beobachtet werden. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann auf dem Gelände feststellen. Bei der Kontrolle wurden im Rucksack des Mannes mehrere Getränke festgestellt, welche er aus einem dortigen Kühlschrank entwendet hatte. Die Getränke wurden sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde gegen den 28-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 28-Jährige besitzt die somalische Staatsangehörigkeit.

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