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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

Augsburg (ots)

   ---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Diedorf - Am Montag (25.05.2026) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Brunnenstraße. Eine 56-Jährige und ein 60-Jähriger wurden dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen Sohn der beiden Verletzten vor Ort fest.

Gegen 06.15 Uhr griff der 35-Jährige den 60-Jährigen mit unterschiedlichen Werkzeugen an. Die 56-Jährige bemerkte dies und nahm dem 35-Jährigen die Werkzeuge ab. Anschließend konnten sie den 35-Jährigen mithilfe eines weiteren Sohnes aus dem Haus manövrieren.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 35-Jährigen noch vor Ort fest.

Der 35-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde vorübergehend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 35-Jährige am Dienstag (26.05.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann befindet sich nun in einem Bezirkskrankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Der 35-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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