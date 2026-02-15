Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrugsversuch durch Autoankäufer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum vom Sonntag (08.02.2026) bis Freitag (13.02.2026) verkaufte eine 27-Jährige ihren gebrauchten Skoda Oktavia an einen 28-jährigen Autohändler. In dem Kaufvertrag wurde der 28-Jährige über bereits bekannte Altschäden informiert. Kurz nach dem Verkauf kontaktierte der 28-Jährige die 27-jährige Verkäuferin und übersandte ein Bild mit ihrem brennenden Skoda, welches er offenbar mittels KI erstellt hatte. Der 28-jährige Autohändler forderte den Kaufpreis zurück indem er angab, die Altschäden hätten den Skoda in Brand gesetzt. Zeitgleich entdeckte die 27-Jährige ihren unbeschädigten Skoda auf einer Internetplattform. Dort bot der 28-Jährige den Skoda zum Verkauf an. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit. Die 27-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell