PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrugsversuch durch Autoankäufer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum vom Sonntag (08.02.2026) bis Freitag (13.02.2026) verkaufte eine 27-Jährige ihren gebrauchten Skoda Oktavia an einen 28-jährigen Autohändler. In dem Kaufvertrag wurde der 28-Jährige über bereits bekannte Altschäden informiert. Kurz nach dem Verkauf kontaktierte der 28-Jährige die 27-jährige Verkäuferin und übersandte ein Bild mit ihrem brennenden Skoda, welches er offenbar mittels KI erstellt hatte. Der 28-jährige Autohändler forderte den Kaufpreis zurück indem er angab, die Altschäden hätten den Skoda in Brand gesetzt. Zeitgleich entdeckte die 27-Jährige ihren unbeschädigten Skoda auf einer Internetplattform. Dort bot der 28-Jährige den Skoda zum Verkauf an. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit. Die 27-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 12:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Im Zeitraum von Freitag (13.02.2026), 14.15 Uhr bis 14.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Toyota in der Trettachstraße. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand am vorderen, rechten Kotflügel ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Kleingartenanlage

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Zeit von Freitag (06.02.2026), 13.00 Uhr bis Freitag (13.02.2026), 11.30 Uhr drangen einer oder mehrere unbekannte Täter in die Kleingartenanlage im Bereich der Derchinger Straße / Südtiroler Straße ein. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenhäuschen und durchsuchten diese. Es ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 12:20

    POL Schwaben Nord: Streife stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (10.02.2026) war ein 27-Jähriger mit einem Auto in der Lechhauser Straße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 16.15 Uhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und falsche Angaben zu seinen Personalien machte. Offenbar wollte der 27-Jährige über seine fehlende Fahrerlaubnis hinwegtäuschen. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren