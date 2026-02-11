Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Dienstag (10.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Teile eines Baustellenfahrzeugs sowie Kraftstoff aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
