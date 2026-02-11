PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (10.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Teile eines Baustellenfahrzeugs sowie Kraftstoff aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin

    Augsburg (ots) - AS Dasing / B300 / BAB A 8 - Am Montag (09.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen Radfahrerin und einem 58-jährigen Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die 45-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 02.00 Uhr fuhr die 45-Jährige mit ihrem Fahrrad an der AS Dasing über die B 300 auf den ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (09.02.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Transporter in der Schleiermacherstraße. Gegen 15.30 Uhr stand der Transporter im Bereich des Gehwegs. Hierbei wurde der linke Außenspiegel durch einen Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren