POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (10.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Teile eines Baustellenfahrzeugs sowie Kraftstoff aus einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße. Die Höhe des Beuteschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

