Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (10.01.2026) kam es in einer Bar in der Maximilianstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zudem leistete ein 18-Jähriger unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Gegen 05.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über eine Auseinandersetzung einer Bar. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete ein Großteil der Personen. Die Beamten beendeten die Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei schlug der 18-Jährige zwei Polizeibeamte unter anderem in das Gesicht. Der 18-Jährige wurde gefesselt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille bei dem 18-Jährigen. Anschließend brachten weitere Beamte den 18-Jährigen in den Arrest. Hierbei beleidigte der 18-Jährige die Beamten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

