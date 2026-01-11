Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (09.01.2026) war ein 48-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss im Bereich der Elisabethstraße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße unterwegs.

Gegen 21:20 Uhr verständigten mehrere Anwohner die Polizei. Diese meldeten einen Autofahrer mit unsicherer Fahrweise und mehreren Zusammenstößen mit parkenden Fahrzeugen. Die Beamten fanden den Autofahrer in der Nähe der letzten Unfallörtlichkeit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 48-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge von Alkohol gegen den 48-Jährigen. Der 48-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

