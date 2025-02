POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Sonntag (09.02.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 52-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto fährt. Gegen 14.15 Uhr stellten die Beamten ein Auto in der Friedberger Straße fest, das verbotswidrig dort parkte. Hierbei bemerkte die Beamten zudem mehrere leere Bierflaschen im Auto. Der 52-jährige Besitzer des Autos kam hinzu und sprach die Beamten an. Dabei stellten ...

mehr