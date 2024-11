POL Schwaben Nord: Luft aus Reifen abgelassen

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Mittwochvormittag (06.11.2024) brach ein 24-jähriger Mann in ein Auto in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein. Die Polizei stellte fest, dass der Mann mittels Haftbefehles gesucht war. Gegen 10.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei, dass ein Mann die Scheibe eines Autos eingeschlagen habe. Der Mann wühlte offenbar einige Zeit in dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend ...

