POL Schwaben Nord: Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Augsburg (ots) - Asbach-Bäumenheim - Am gestrigen Montag (17.06.2024) wurde ein 44-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Tennisheimes in der Bahnhofstraße angegriffen und von ihm Geld gefordert. Gegen 22.45 Uhr befand sich der 44-Jährige am Tennisheim und wurde von drei bislang unbekannten Tätern unvermittelt angegriffen. Die drei unbekannten Täter forderten Geld, entwendeten jedoch nichts. Der 44-Jährige wurde bei ...

mehr