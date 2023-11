POL Schwaben Nord: Mehrere Personen nach Böllerzündung in WWK Arena verletzt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (09.11.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Neuburger Straße. Gegen 18.30 Uhr war eine Straßenbahn auf der Neuburger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer scherte auf Höhe der Quellenstraße unmittelbar vor der Straßenbahn ein und musste aufgrund der roten Ampel bremsen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Straßenbahn eine Gefahrenbremsung durchführen, ...

mehr