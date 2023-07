POL Schwaben Nord: Mehrere Motorräder bei Einbruch gestohlen

Augsburg (ots) - Göggingen - Ein 28-Jähriger war am gestrigen Mittwoch (05.07.2023) offenbar nur bedingt fahrtüchtig mit seinem Auto unterwegs. Er fiel den Beamten auf, weil er ohne ersichtlichen Grund an einer grünen Ampel stand. Gegen 13.45 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen Fiat Punto in der Eichleitnerstraße aufmerksam. Das Fahrzeug stand dort auffällig lange an einer grünen Ampel. Der Fahrer schaute dabei ...

mehr