POL Schwaben Nord: Radsternfahrt Augsburger Schulen - Appell an Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwochabend (05.07.2023) ereignete sich in Lechhausen ein Verkehrsunfall. Ein beteiligtes Fahrzeug war für den Straßenverkehr nicht zugelassen. Bei dem Unfall wurde ein Mann leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Peugeot in der Straße "Am Mittleren Moos" unterwegs. An der Kreuzung Steinerne Furt überfuhr er offenbar ein Stop-Schild und kollidierte ...

