POL Schwaben Nord: Streit um Parkplatz

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (23.05.2023) im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 07.30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lebensmittelautomaten in der Mühlhauser Straße auf. Es wurden Bargeld und Lebensmittel entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung. ...

