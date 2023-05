POL Schwaben Nord: Streit zwischen Fußgänger und Radfahrer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (22.05.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem 2-jährigen Kind in der Maximilianstraße. Gegen 16.30 Uhr befand sich das Kind zusammen mit ihrer Mutter im Außenbereich einer Bäckerei. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Gehweg in Richtung Rathausplatz und touchierte das Kind. Er zog es einen ...

mehr